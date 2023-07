(Di domenica 30 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoin un bar caffetteria di Acerra, la notte scorsa:via diversi ‘’, due, sigarette, tra l’altro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti alle ore 3.30 in via De Gasperi 260, i ladri, arrivati probabilmente a bordo di un furgone, dopo aver forzato la porta di ingresso del bar caffetteria si sono introdotti all’interno e hanno portato via anche la cassa degli incassi: il bottino è ancora da quantificare. Indagini in corso da parte dei militari di Acerra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...30 ignoti - probabilmente a bordo di un furgone - hanno forzato la porta di ingresso di uncaffetteria per introdursi al suo interno ed effettuavano un. Da una prima sommaria ricostruzione, ...I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Imperia hanno tratto in arresto l'uomo fermato questa mattina che ha tentato ildi un salvadanaio delle mance al11 in piazza De Amicis a Oneglia. Imperia: tentata rapina al11, 37enne arrestato dai carabinieri Giunti sul posto i militari hanno potuto ricostruire ...Questa mattina i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Imperia sono intervenuti ad Oneglia in piazza De Amicis presso il"11", dove era stato segnalato un tentatoda parte di uno straniero di presunta nazionalità rumena. Arrestato per una rapina al" Giunti sul posto - si legge in una nota del comando - ...

Furto in un bar, portati via gratta e vinci e slot machine Agenzia ANSA

E' accaduto nella notte ad Acerra: malviventi in azione con un furgone. Bottino ancora da quantificare: indagano i carabinieri ...ACERRA – Furto al bar caffetteria “Giglio” di Acerra, la notte scorsa: portati via diversi ‘gratta e vinci’, due slot machine, sigarette, tra l’altro.