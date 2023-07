Furlani AD Milan | «Due squadre in uno stadio un’eccezione»

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 luglio 2023) Fuori dao potrebbero sorgere due stadi diversi, quelli die Inter. Il futuro di San Siro è a rischio, ne parla su Ahora o Nunca ESPN l’AD rossonero Giorgio. LAVORO – Inter egiocano entrambe a San Siro, l’Amministratore Delegato rossonero Giorgiosottolinea cosa non va: «Noi siamo: in tutto il mondo e in Europa è difficile incontrare duedi una città grande, soprattutto come quella dio, che dividono lo. Il piano è di fare il nostroper arrivare allo stesso livello delle altred’Europa e del mondo» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...