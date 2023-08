Fremantle Highway - Situazione stabile | ma la nave è ancora in fiamme | a bordo 500 elettriche

(Di domenica 30 luglio 2023) Laè da giorni inal largo delle coste olandesi con il suo carico di migliaia di auto, ma nelle ultime ore si stanno riducendo le probabilità di un disastro ambientale. In particolare, stando ai continui aggiornamenti delle autorità locali, lapreda del fumo, ma l'intensità dell'incendio è diminuita di molto e alcuni tecnici della società incaricata del salvataggio (la Smit Salvage, nota in Italia per gli interventi in occasione del naufragio della Costa Concordia) sono perfino riusciti a salire aper verificare i danni e la. Si temeper la stabilità generale dell'imbarcazione, perchè non èchiaro quanto il mercantile possa resistere alle sollecitazioni del mare e ...

Clarkson parte facendo riferimento al caso, la nave da trasporto bruciata con tremila macchine a bordo , con tanto di morte di un membro dell'equipaggio per l'incendio: 'Nessuno sa ...

Erano 498 le auto elettriche a bordo della Fremantle Highway, la car carrier in servizio per K Line (proprietà della giapponese Shoei Kisen) che nei giorni scorsi ha preso fuoco al largo dell’Olanda.Alcuni giorni fa la notizia ha fatto subito il giro del mondo, allarmando le case produttrici di auto e in generale tutto il mondo automobilistico. La nave cargo Fremantle Highway ha preso fuoco ...