Frecciarossa per Salerno bloccato alle porte di Firenze e in Umbria. Malori e panico fra i viaggiatori

(Di domenica 30 luglio 2023) Odissea per ilMilano-: prima si è fermatodiaccumulando un ritardo di un'ora e quaranta minuti perchè - così è stato spiegato ai passeggeri - ci sarebbero state persone sui binari. Poi altro stop, incredibilemnete lungo, oltre due e mezzo, in provincia ci Terni. Motivo: un guasto.

Blackout del: trasbordo dei passeggeri dopo ore di attesa al caldo Sul fronte ferroviario, un- riferisce l'agenzia Agi - è rimasto fermooltre due ore e mezza nella ...Era partito dalla stazione centrale di Milano alle 10.10 e sarebbe dovuto arrivare a Salerno alle 16.06. Prima si era fermato a Firenze, poi la lunga sosta in provincia di Terni. Trenitalia: disagi ...AGI - Unè rimasto fermooltre due ore e mezza nella campagna umbra, all'altezza di Allerona, in provincia di Terni: a causa di un guasto il treno è senza elettricità e senza aria condizionata ...

Frecciarossa guasto fermo per tre ore. Manca l'aria condizionata: malori per il caldo LA NAZIONE

AGI - Un Frecciarossa è rimasto fermo per oltre due ore e mezza nella campagna umbra, all'altezza di Allerona, in provincia di Terni: a causa di un guasto il treno è senza elettricità e senza aria ...Odissea per il frecciarossa Milano-Salerno: prima si è fermato alle porte di Firenze accumulando un ritardo di un’ora e quaranta minuti perchè – così è stato spiegato ai passeggeri ...