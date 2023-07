Frecciarossa Milano-Salerno fermo per oltre 2 ore | malori a bordo e disagi

Blackout delSalerno Traffico intenso ma senza particolari disagi sugli oltre 32mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas. Il fine settimana del primo esodo ...... il FR 9643Centrale - Napoli Centrale e il FR 8576 Roma Termini - Genova Piazza Principe. FOTOGALLERY Ansa/Fs Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Inaugurato ilRoma - ...19.30 Treno fermo in Umbria per guasto,malori Unè rimasto bloccato per oltre due ore e mezza nella campagna umbra, all'altezza di ... Il treno è partito daalle 10.10 e sarebbe ...

Frecciarossa Milano-Salerno bloccato a Orvieto per oltre due ore, malori a bordo. Ritardi su tutta la linea Corriere Milano

Per un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Chiusi, in Toscana, l’alta velocità ferroviaria è paralizzata in direzione Roma: i ...Circolazione ferroviaria rallentata sulle linee che da Firenze porta a Roma, con ritardi che raggiungo anche le quattro ore e mezza nel caso del treno FR 9587 da Torino Porta Nuova a Reggio Calabria C ...