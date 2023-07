Frecciarossa guasto rimane bloccato senza elettricità tra Roma e Firenze | malori a bordo e ritardi di ore sulla tratta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Due ore e mezzo fermo sotto il sole della campagna umbra,né aria condizionata. È stato necessario l’intervento della polizia e della Protezione civile di Orvieto per soccorrere le persone che hanno accusatoper l’eccessivo caldo e per permettere ai passeggeri del treno9527 di essere trasferiti su un altro mezzo. Il motivo è unavvenutolinea ferroviariache ha causato un blocco della circolazione, conche si sono accumulati fino a due ore. Il treno era partito in orario dalla stazione Centrale di Milano alle ore 10.10 di domenica e sarebbe dovuto arrivare a Salerno alle 16.06. Invece, i passeggeri, tra cui diversi turisti, sono stati trasferiti su un altro treno ...