Frecciarossa guasto fermo per tre ore Manca l' aria condizionata | malori per il caldo 

Era partito dalla stazione centrale di Milano alle 10.10 e sarebbe dovuto arrivare a Salerno alle 16.06. Prima si era fermato a Firenze, poi la lunga sosta in provincia di Terni. Un treno è rimasto fermo per oltre due ore e mezza nella campagna umbra, all'altezza di Allerona, in provincia di Terni: a causa di un guasto il treno è senza elettricità e senza aria condizionata. Allerona e Monteleone d'Orvieto sono intervenuti nel pomeriggio di domenica 30 luglio per prestare soccorso ai circa 500 passeggeri del Milano - Salerno fermo dalle 15 per un guasto.

Il treno si è ritrovato senza elettrictà e senza aria condizionata. Verra' effettuato un trasbordo in linea su un nuovo treno Frecciarossa. Treno che e' arrivato da Roma, intorno alle 17,10.