Frattesi | 'Sono arrivato all'Inter con grande motivazione Voglio costruire qualcosa e non vedo l'ora'

Chukwueze, LoftusCheek e Pulisictutti potenzialmente forti. L'Inter Proseguire con Inzaghi ... Eè un ottimo acquisto. Mi aspetto tanto pure da Lazio e Roma, ma la squadra da battere per ...I criteriquesti: - 3 punti per ogni gol realizzato contro una squadra dei primi 5 campionati ... Ikoné, Jovic, Kokorin, Mandragora, Sabiri e Terzic (Fiorentina); Fabbian,e Sensi (Inter);...Lazar Samardzic - Calciomercato.itIn difesa cistati tanti cambiamenti, così come nel reparto ... il titolarissimo sarà Hakan Calhanoglu, mentre dal Sassuolo è arrivato Davide, mezz'ala ...

Inter, per Frattesi è buona la prima. E Szczesny può liberare Sommer Corriere dello Sport

Dopo l'Al-Nassr, l'Inter di Inzaghi affronta il PSG: qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.Ultimissime notizie calciomercato Roma: annuncio su Scamacca. Nuova beffa dopo Frattesi, ecco cosa sta succedendo. Nella lista di Mourinho, per l’attacco della Roma, oltre a Morata c’è anche Scamacca.