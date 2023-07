Frattesi | l’ex allenatore | «Perfetto per l’Inter | trarrà giovamento da Inzaghi»

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 luglio 2023) Ai tempi delle giovanili della Lazio,Emiliano Leva ha avuto modo di vedere Davidemuovere i suoi primi passi nel mondo del calcio. Intervistato da Simone Togna di Tuttosport, Leva ha spiegato i motivi per i quali il centrocampista èpere per il gioco di Simone– Questo il pensiero di Emiliano Leva – exdelle giovanili della Lazio – su Davide: «Aveva già da piccolo una grande propensione per l’inserimento, un buon calcio in porta, dinamicità e forza fisica. Per me èper il gioco del, visto chesviluppa una trama molto propositiva in avanti. Davide potrà trarne ...