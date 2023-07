Frattesi carico per l’Inter | «Non vedo l’ora che inizi la stagione!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 luglio 2023)e motivato in vista dell’avvio dei giochi ufficiali con la maglia del. Il centrocampista ha già segnato in amichevole il suo primo gol. Le sue parole a Nikkan Sports MOTIVATO ? Davide, presente ad un evento Konami organizzato a Tokyo, si è espresso sulle sue prime sensazioni da giocatore del. Il centrocampista è apparsoe motivato: «Sono arrivato qui con molta motivazione, quindi mi piacerebbe basarmi sui preparativi che ho fatto finora. Nonchedella stagione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...