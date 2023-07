FOTO – Karchouni pronta a prendersi l’Inter Women | «Iniziamo il 2023!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 luglio 2023), una delle protagoniste della passata stagione del, èa tornare in campo. Sui social pubblica unadell’allenamento insieme a una compagna. NUOVI INIZI – Fra le nerazzurre tornate ad allenarsi per la nuova stagione di calcio professionistico femminile c’è anche Ghoutia. La centrocampista, che lo scorso anno ha deliziato i tifosi delcon prodezze da calcio piazzato e non solo, è entusiasta di ricominciare. La giocatrice sul proprio profilo Instagram pubblica unadell’allenamento insieme alla compagna e capitano del gruppo nerazzurro Lisa Alborghetti. Allo scatto condiviso sui social, la francese aggiunge una frase: «il ...