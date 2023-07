Formula1 | Verstappen | ' Il nostro passo decisamente buono'

(Di domenica 30 luglio 2023) "Al via ho cercato di stare lontano dai guai, ben sapendo che in curva - 1 c'è sempre un po' di caos - le parole di Maxdopo il successo in Belgio, 45esimo in carriera - All'inizio ho fatto ...

"Al via ho cercato di stare lontano dai guai, ben sapendo che in curva - 1 c'è sempre un po' di caos - le parole di Maxdopo il successo in Belgio, 45esimo in carriera - All'inizio ho fatto fatica a superare per via del 'treno DRS', ma una volta creatasi l'occasione ho fatto valere la velocità della macchina ...Il monegasco, scattato dalla pole position, non ha potuto nulla contro lo strapotere delle Red Bull di Maxe Sergio Perez, ma è riuscito a contenere gli attacchi di Lewis Hamilton. "Il ..., intanto, macina asfalto e avversari come previsto. Nel 17esimo giro, nonostante l'irritazione per la gestione dei pit - stop al box Red Bull,mette nel mirino la monoposto di ...

Nel tredicesimo round del mondiale di Formula 1 non cambia la storia: il campione olandese vince in scioltezza davanti al compagno della Red Bull Sergio Perez ed a Leclerc. Ritiro per Sainz.F1 GP Belgio Driver of the Day Verstappen - Max Verstappen è stato eletto il "Driver of the Day" dell'ultimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante l'arret ...