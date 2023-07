Formula1 | Leclerc | ' Week end positivo'

(Di domenica 30 luglio 2023) Charlesha conquistato un buon terzo posto nel GP del Belgio 2023, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Spa. Il monegasco, scattato dalla pole position, non ha potuto nulla ...

Charlesha conquistato un buon terzo posto nel GP del Belgio 2023, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Spa. Il monegasco, scattato dalla pole position, non ha potuto nulla contro lo ...GP BELGIO 2023, VERSTAPPEN SHOW Al via,scatta dalla pole position, ma non può resistere all'attacco di Perez. La Red Bull del messicano conquista la prima posizione, mentre un contatto tra ...... sono partito bene, ho avuto un ottimo spunto ed ho passato subito, che era uno degli obiettivi di oggi. Ho provato a fare la mia gara, però poi è arrivato Max che nel secondo stint era ...

F1 Gp Belgio in diretta: Verstappen vince davanti a Perez e Leclerc Corriere della Sera

Nel tredicesimo round del mondiale di Formula 1 non cambia la storia: il campione olandese vince in scioltezza davanti al compagno della Red Bull Sergio Perez ed a Leclerc. Ritiro per Sainz.(Adnkronos) - Max Verstappen vince anche il Gp del Belgio, ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1 prima del break estivo ... il messicano Sergio Perez. Charles Leclerc porta la Ferrari al ...