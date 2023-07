Formula E | risultati e classifica gara-2 E-Prix Londra 2023 | trionfa Cassidy e l’Envision vince il titolo costruttori

... intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 , ha però negato che ci sia una correlazione tra la presenza delle Sprint e le prestazioni di Leclerc: ' Non sono certo che si possano giudicare i...Lui è molto importante per me, perché senza di lui non avremmo questo tipo di. Si tratta di un lavoro di squadra, e sappiamo esattamente quello che ci serve. A volte ci sono dei confronti ...... lontana anni luce dalle avversarie in questa stagione di1 2023, le altre scuderie si ... con weekend che alternano buonia domeniche da dimenticare. In Belgio, durante un fine ...

Formula 2, Jack Doohan vince la Feature Race del Belgio. I RISULTATI Sky Sport

L'ultimo appuntamento stagionale della Formula E regala il titolo Costruttori al team Envision che tra pole e successo di Nick Cassidy ha la meglio su Jaguar. Un risultato che lo stesso pilota neozela ...La stagione di Formula E si conclude col successo di Nick Cassidy in gara-2 dell'E-Prix di Londra, successo del neozelandese che regala al team Envision Racing il titolo Costruttori per il 2023. Al te ...