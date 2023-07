Formula 1 | Verstappen vince in Belgio | Leclerc terzo

(Di domenica 30 luglio 2023) Maxine conquista l'ottava gara di fila - la 45esima vittoria in carriera - davanti a Perez e. Hamilton invece si porta a casa il giro veloce. Quella di oggi è la dodicesima vittoria di fila per la Red Bull che batte il record McLaren del 1988. Per la prima voltainfila 8 vittorie consecutive, seconda sequenza di tutti i tempi. Adessoè a una sola vittoria dal record di 9 successi di fila stabilito da Sebastian Vettel proprio con la Red Bull nel 2013. Il pilota ha impiegato un pugno di giri per recuperare il gap dovuto alla modifica del cambio e passare in testa. Alle spalle dell'olandese il compagno di squadra Perez.un costante, partito in pole position ma qualsi subito ...

Roma, 30 lug. (askanews) – “Al via ho cercato di stare lontano dai guai, ben sapendo che in curva-1 c’è sempre un po’ di caos – le parole di Max Verstappen dopo il successo in Belgio, 45esimo in ...Roma, 30 lug. (askanews) - Charles Leclerc ha conquistato un buon terzo posto nel GP del Belgio 2023, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di ...