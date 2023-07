Formula 1 GP Belgio LIVE | segui la gara in diretta

(Di domenica 30 luglio 2023) 13:26 GPtiming Fan di Autosprint , è tutto pronto per il GP deldare anche qui con la nostra tabella aggioranta in tempo reale e latestuale. Luogo: Spa - ...

13:26 GPLIVE timing Fan di Autosprint , è tutto pronto per il GP delda seguire anche qui con la nostra tabella aggioranta in tempo reale e la diretta testuale. Luogo: Spa - FrancorchampsLa pioggia ha condizionato l'ultimo week - end prima della pausa estiva. Inla gara sprint si è disputata sul bagnato, con la partenza avvenuta dietro Safety Car, una condizione che da regolamento impone alle squadre di montare le gomme da bagnato estremo. Al rientro ...Con questi risultati, la2 si prepara così a una lunga pausa estiva che si concluderà il 1°... F2 - Classifica Piloti dopo2023 (Round 10) POS. PILOTA TEAM PUNTI 1 Theo Pourchaire ART ...

Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Belgio in tv: oggi la gara Sky Sport

La penalizzazione del velocissimo Verstappen relega la Red Bull in terza fila. La Ferrari di Leclerc prima davanti a Perez, Hamilton e Carlos Sainz ...Fan di Autosprint, è tutto pronto per il GP del Belgio da seguire anche qui con la nostra tabella aggioranta in tempo reale e la diretta testuale.