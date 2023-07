Foggiano 52enne morto in immersione nel mare molisano Stamattina

Leggi su noinotizie

(Di domenica 30 luglio 2023) Originario di Foggia e residente a Campobasso, l’uomo in vacanza a Termoli con la famiglia si trovava stamani in spiaggia con moglie ed amici. Indossata la muta si è tuffato ed è andato inda cui non è più uscito. Dopo alcune ore la moglie ha lanciato l’allarme. Bagnini ed alcuni villeggianti si sono tuffati e, stando a ricostruzioni dell’accaduto, hanno recuperato il corpo esanime dell’uomo che era annegato. La salma, su disposizione della procura di Larino, è stata portata in obitorio. Verosimile il malore all’origine del decesso. Militari della Guardia costiera in zona dell’incidente per dettagliare l’accaduto. L'articoloinnel ...