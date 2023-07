Flavio Insinna | dove andrà dopo la Rai? Ecco l' ipotesi

(Di domenica 30 luglio 2023) Tra i più amati conduttori della tv pubblica, ancheè stato costretto a lasciare laper far spazio a Pino Insegno. Ma di sicuro non resterà disoccupato. Vediamo che farà.

Uno dei conduttori più amati e seguiti in Rai è sicuramente l'attore, che all'impegno nel lavoro, unisce nella vita un coinvolgimento costante e attivo nelle giuste cause, a favore dei più deboli e meno fortunati. Esuberante e generoso,è uno di ...... riuscendo ad arrivare quasi allo step finale, mentre nel secondo ha preso parte alla giuria affiancando Serena Bortone, Christian De Sica,e Francesco Facchinetti. Finiti ormai da ...Successivamente, a marzo 2023, era stata giudice a Il Cantante Mascherato , altro programma di Milly Carlucci su Rai 1 , insieme a Christian De Sica , Serena Bortone ,e Francesco ...

Flavio Insinna, ipotesi fuori dalla Rai: ecco dove può condurre l'anno prossimo Fanpage.it

Tra i più amati conduttori della tv pubblica, anche Flavio Insinna è stato costretto a lasciare la Rai per far spazio a Pino Insegno. Ma di sicuro non resterà disoccupato. Vediamo che farà.Anche il conduttore Flavio Insinna è stato messo alla porta dalla Rai, suo più importante datore di lavoro. C’è chi scommette che non rimarrà a lungo disoccupato. Tanti sono i cambiamenti di… Leggi ...