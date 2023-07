(Di domenica 30 luglio 2023) Unaperuviana è statain piazzale Vittorio Veneto da un giovane che è stato poi identificato in unportato al pronto soccorso di Careggi per essere caduto mentre cercava di sfuggire a un controllo della guardia di finanza

La donna ha riportato contusioni nella rapina, il 21enne si è fatto male cercando di scappare

Firenze: donna aggredita e rapinata alle Cascine. Fermato un 21enne Firenze Post

