Fioretto maschile out | Italia chiude Mondiale con 10 medaglie

Si chiude a quota 10 medaglie il Mondiale di scherma a Milano per l'Italia. La squadra del fioretto maschile (Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Tommaso Marini, con Alessio Foconi riserva) è stata eliminata da Hong Kong nei quarti col punteggio di 45-40, in una sfida terminata tra le polemiche. La squadra azzurra campione del mondo in carica (2022 al Cairo), composta da Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Filippo Macchi è stata sconfitta nei quarti di finale.

