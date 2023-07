Fioretto maschile out | Italia chiude il Mondiale con 10 medaglie

(Di domenica 30 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Finale amaro per l'Italscherma ai Mondiali di Milano. Al MiCo era attesa l'11esima medaglia azzurra, che avrebbe permesso di eguagliare il record del Cairo 1949 e Catania 2011, ed invece la squadra diha ceduto 45-40 ai quarti contro Hong Kong. E un pizzico di nervosismo finale, causa un'eccessiva esultanza degli asiatici, conferma la delusione dei ragazzi del ct Cerioni, campioni uscenti dopo l'oro dello scorso anno al Cairo. Il rammarico aumenta pensando che l'si presentava agli ultimi due assalti in vantaggio per 35-27 e con due big come Tommaso Marini e Daniele Garozzo attesi in pedana. E invece, i fiorettisti di Hong Kong hanno piazzato un parziale di 18-5 (13-4 di Choi e 5-1 di Cheung) che ha determinato l'eliminazione degli azzurri. Quella conclusiva doveva essere anche la giornata ...

