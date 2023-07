Fiorentina | obiettivo Sutalo | viola pronti ad alzare l'offerta

Commenta per primo Dopo la partenza di Igor, laè alla ricerca di un difensore centrale titolare da affiancare a Milenkovic. Il profilo che ricerca italiano sarebbe quello di Josip Sutalo , classe 2000 della Dinamo Zagabria. Il club ...... Lukaku resta il primoper l'attaccoMassimiliano Allegri spinge per Romelu Lukaku e ...Continassa del bomber belga ex Inter è però legato a doppio filo a un eventuale addio dell'ex, ...Il 27enne, ex, è un esubero al Real Madrid e con il contratto in scadenza nel 2024 le ... Odriozola potrebbe quindi diventare undi mercato della formazione campione d'Italia che ...

Ri-provaci Fiorentina: la Conference è un obiettivo. Commisso ... Fiorentina.it

Il Club Sportivo Firenze 1870 riparte per una nuova stagione con l'accordo raggiunto con l'Acf Fiorentina per diventare società affiliata. Obiettivo della prima squadra è quello di salire in Prima cat ...La Fiorentina, dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Vincenzo Italiano in seguito alla sconfitta per 5-0 a Belgrado contro la Stella Rossa, si ritroverà quest’oggi al Viola ...