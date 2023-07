Fine del Reddito | Tridico getta la maschera e Conte-Schlein soffiano sul fuoco

Leggi su iltempo

(Di domenica 30 luglio 2023) Dopo lo stop aldi cittadinanza Pasquale, dalle pagine del blog di Beppe Grillo, accusa il governo di voler attaccare «i poveri piuttosto che la povertà». La tesi è chiara: la social card prevista dall'esecutivo Meloni è poca roba, ha dei requisiti stringenti e poco «logici». Ma andiamo a vedere cosa ha detto l'ex numero uno dell'Inps. Tutti i nuclei con un Isee sotto i 15 mila euro hanno diritto alla carta con 382 euro, ma «i nuclei devono essere formati da almeno tre persone, i nuclei non devono essere percettori di altre prestazioni a sostegno del, la carta non si ricarica ogni mese ma è una tantum, le risorse» da 500 milioni di euro e «coprono a mala pena 1 milione e 300 mila nuclei». Non solo. «Il 50% delle carte viene distribuito ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, mentre ...