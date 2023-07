Financial Times e New York Times criticano le politiche di Giorgia Meloni “In contrasto con i valori europei”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) “L’Ucraina affronta una minaccia esistenziale dalla Russia e le democrazie non hanno altra scelta che unirsi per sostenerla. Farlo non dovrebbe significare distogliere lo sguardo dalledi una delle più grandi economie del continente che sono incon i moderni”. Così si conclude il commento del quotidiano britannicodal titolo “I limiti del pragmatismo di” in cui si accende un faro sulledel governo italiano in materia diall’immigrazione illegale e diritti Lgbtq, alla luce della recente visita della leader di Fdi alla Casa Bianca. L’articolo è a firma dell’ “Editorial board”, a significare che esprime la posizione ufficiale del quotidiano. ...