Final Fantasy 14 | annunciato a sorpresa l’arrivo su Xbox

Leggi su tuttotek

(Di domenica 30 luglio 2023) Agrandeè statoufficialmentedello storico titolo,14, su: scopriamo tutti i dettagli in questa nuova news Poche ore fa è andato in scena l’eventoFan Fest 2023 e a, l’A.D. di Microsoft Phil Spencer, hain maniera ufficiale che il quattordicesimo capitolo sumente realtà e avrà il pieno supporto alla risoluzione in 4K. Una dichiarazione che in pochi si aspettavano, ma che allo stesso tempo era nell’aria già da tempo soprattutto dopo gli ultimi leaks trapelati sul web. Un accordo che definire storico è d’obbligo e che sancisce in maniera definitiva la collaborazione messa in atto ...