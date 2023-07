Fichera | ' A Milano abbiamo portato una nuova idea di eventi È stato un sogno'

'Con il Mondiale abbiamo realizzato un sogno in cui, con coraggio, abbiamo sempre creduto vincendo la diffidenza iniziale - ha detto Marco, ex azzurro della spada e oggi presidente del Comitato organizzatore dei Mondiali milanesi - . Abbiamo lavorato due anni per ottenere un risultato simile e noi non siamo sorpresi. Abbiamo ...Lo ha dichiarato il Presidente del comitato organizzatore Marcoal termine del mondiale di scherma tenutosi adal 22 al 30 luglio. pia/gm... Giovanni Malagò, al Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, e al Presidente del Comitato Organizzatore '2023', Marco. 28 luglio 2023

Fichera: "A Milano abbiamo portato una nuova idea di eventi. È stato ... La Gazzetta dello Sport

Il presidente del Comitato Organizzatore dei Mondiali: "La scherma è tutto questo, spettacolo, pubblico, tv. Una nuova visione è possibile, basta crederci" ...MILANO (ITALPRESS) - "La nostra volontà è stata sempre quella di includere tutti, il palazzetto è sempre stato pieno. Abbiamo battuto la ...