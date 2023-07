Ferrari | Sainz si ritira | scontro con Piastri | pancia squarciata

(Di domenica 30 luglio 2023) SPA - FRANCORCHAMPS - Durano pochi metri le ambizioni di ottenere un buon risultato per Carlosnel Gran Premio del Belgio di F1 . Lo spagnolo della, infatti, è incappato in un duro ...

Gradino più basso del podio per Charles Leclerc, a oltre 32 secondi con la prima e unica delle. Carlossi è ritirato quando era 18esimo dopo un paio di soste ai box. Quarto posto per ...Ko l'altradidopo un contatto al via. Guarda anche GP Belgio GP Belgio: gli highlights della gara di Spa Partenza:e Piastri a contatto Sulla griglia di partenza la maggior parte ...... danneggiando la fiancata:ha provato a resistere alcuni giri ma lo squarcio sul telaio della SF23 ha convinto il teama ritirare la macchina numero 55. Ritirato anche Piastri. Hamilton ...

Ferrari, Sainz e Leclerc giù dal podio nella Sprint di Spa: vince Verstappen Tuttosport

Peccato per lo zero di Sainz. LEWIS HAMILTON - VOTO 7 Oggi la Mercedes non era in grado di lottare con la Ferrari, almeno da quanto si è visto in pista questa domenica. In ogni caso Lewis ci ha ...Nonostante le cinque posizioni di penalizzazione, il campione olandese ci mette pochi giri a mettersi dietro i rivali e chiudere il GP del Belgio con l'ennesima doppietta Red Bull. Ferrari in chiarosc ...