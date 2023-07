Facundo Gonzalez Juve | ecco cosa manca per la fumata bianca

(Di domenica 30 luglio 2023)cheper chiudere l’affare che porterà il difensore uruguaiano in bianconero Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, lasta definendo l’arrivo a Torino di, difensore di proprietà del Valencia. Per il difensore uruguaiano classe 2003 i bianconeri stanno limando gli ultimi dettagli col club spagnolo per quanto riguarda l’indennizzo legato ai bonus e alle percentuali sulla futura rivendita che spetteranno alla società iberica.

Commenta per primo Accordo totale ormai raggiunto, mancano solo gli ultimi dettagli formali. E le proverbiali visite mediche. Poisaluterà definitivamente il Valencia per diventare un giocatore della Juve : l'arrivo a Torino del difensore uruguaiano classe 2003 è previsto nei primi giorni della settimana, con ...08:54 30 Luglio Juventus, blitz di Giuntoli a LondraLa Juventus chiude per, nei prossimi giorni atteso in Italia per visite e firma. Intanto Giuntoli torna dagli Usa: pronto il blitz ...(LaPresse) - calciomercato.itIl mercato della Juventus si muove, a rilento, sotto - traccia, ma qualcosa c'è. Ne è la prova il prossimo arrivo di. I bianconeri sono ...

Facundo Gonzalez Juve: cosa manca per chiudere l'affare. Novità Juventus News 24

Accordo totale ormai raggiunto, mancano solo gli ultimi dettagli formali. E le proverbiali visite mediche. Poi Facundo Gonzalez saluterà definitivamente il Valencia per diventare un giocatore della Ju ...Iaquinta, nuova avventura per il figlio dell’ex Juventus: comunicato UFFICIALE sul giovane Giuseppe. I dettagli Il figlio di Vincenzo Iaquinta, Giuseppe, riparte dalla Sangiovannese. Nuova avventura i ...