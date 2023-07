Faccio un salto all’Avana | dove è stato girato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 30 luglio 2023)untra Cuba e l’Italia. Le riprese nel nostro paese si sono tenute soprattutto a Roma, mentre per quanto riguarda l’isola sudamericana le location sono piuttosto varie e non sempre facili da distinguere per chi non èsul posto. Cuba si trova tra il mar dei Caraibi, il golfo del Messico e l’oceano Atlantico. Il paese è una Repubblica socialista monopartitica che al momento vede come presidente Miguel Diaz-Canel e primo ministro Manuel Marrero Cruz. Con undici milioni di abitanti e oltre 109mila chilometri quadrati di estensione l’isola è costeggiata da mari cristallini e spiagge meravigliose con tanti spazi di natura incontaminata. Ovviamente nelsono tante le sequenze ambientate al mare che ci mostrato un paese ormai ...