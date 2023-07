(Di domenica 30 luglio 2023) Il cartellino di Giovanniè un ‘per chiudere l’operazione che porterà Lazar Samardzic dall’Udinese al. Secondo Tuttosport, però, i nerazzurri hanno unachiara. CONTROLLO – Giovanniha stupito nella scorsa stagione, con otto gol in Serie B con la maglia della Reggina. Un centrocampista che piace a molti, specialmente all’Udinese. Ecco quindi che il suo cartellino è condizione necessaria per abbassare il prezzo di Lazar Samardzic e portarlo in nerazzurro. Unchenon fa a cuor leggero, tanto da avere unaben precisa. Ovvero quella di non perdere il controllo su. Il che sarebbe reso possibile dall’inserimento del diritto di riacquisto. ...

Che potrebbe valutare un dolorosoper una delle ultime grande intuizioni dell'ex ... IN ATTESA DELL'INTER, SOMMER IN CAMPO COL BAYERN LA BOTTEGA DI UDINE - Ossia utilizzarecome ...alla plusvalenza. Ok se arrivano 50 milioni posso capire). Skriniar: si sapeva, ma voler ...Dzeko: pile ormai scariche. Il suo stipendio lo ha preso Thuram, che, però, vedo più come ...Che potrebbe valutare un dolorosoper una delle ultime grande intuizioni dell'ex ... IN ATTESA DELL'INTER, SOMMER IN CAMPO COL BAYERN LA BOTTEGA DI UDINE - Ossia utilizzarecome ...

Fabbian, sacrificio necessario per l’Inter. Una volontà – TS Inter-News.it

Ad un passo l'arrivo di Lazar Samardzic all'Inter: l'affare con l'Udinese rivela una scelta ben precisa della società nerazzurra ...Manca solo l’ufficialità: il talento esploso l'anno scorso in prestito è pronto a legare il suo futuro all'Inter ...