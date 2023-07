(Di domenica 30 luglio 2023) "da? Mi piace, è un belloper me. All'inizio l'importante era sopravvivere in curva 1. Ho visto che c'erano tante battaglie serrate davanti a me e ho capito che dovevo ...

da qualsiasi posizione Mi piace, è un bello spot per me. All'inizio l'importante era ... Maxfesteggia l'ennesimo gp vinto (in Belgio) di una stagione che è sempre più un monologo: il ...Max(1°, Red Bull) 'da qualsiasi posizione Mi piace, è un bello spot per me. All'inizio l'importante era sopravvivere in curva 1. Ho visto che c'erano tante battaglie serrate ...Il modo migliore per andare in vacanza. Vittoria anche nel GP del Belgio per Max, che ha chiuso la prima parte dell'anno con la decima vittoria in 12 GP. Ciò significa, ... "da ogni ...

F1: Verstappen 'vinco da qualsiasi posizione Uno spot per me' Quotidiano Sportivo

SPA - FRANCORCHAMPS (BELGIO) ' Quarantacinquesima vittoria in carriera, l'ottava di fila, per Max Verstappen che trionfa anche al Gran Premio del Belgio, dodicesima tappa del Mondiale di Formula 1. Il ..."Vinco da qualsiasi posizione Mi piace, è un bello spot per me. All'inizio l'importante era sopravvivere in curva 1. Ho visto che c'erano tante battaglie serrate davanti a me e ho capito che dovevo s ...