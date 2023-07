F1 su TV8 | GP Belgio 2023 | orari | programma in chiaro | diretta e differita gara

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Il polposo fine settimana del Gran Premio deldi Formula 1 giunge al proprio apogeo. Quest’oggi, domenica 30 luglio, assisteremo allavera e propria. Dopodiché le power unit si spegneranno per quasi un mese, dovendo osservare l’obbligatoria pausa agostana che da anni caratterizza il Circus. In questoSpa-Francorchamps festeggia un anniversario importante. Sono passati esattamente 40 anni dal rientro in calendario dell’autodromo edificato nella foresta delle Ardenne. Nel 1983 si corse, infatti, per la prima volta sull’attuale versione che, per quanto lunga, non è nulla rispetto all’originario tracciato di oltre 14 km! D’altronde il lay-out utilizzato sino al 1970 era considerato pericolosissimo. Spa-Francorchamps sembrava un capitolo chiuso nella storia della F1. Tanto di cappello a chi, negli anni ’70, ha lavorato per ...