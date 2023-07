F1 | Max Verstappen ha umiliato ancora Perez Parte 6° e vince con 22 secondi sul compagno di squadra

(Di domenica 30 luglio 2023) Superiorità schiacciante. In una giornata finalmente positiva dopo un blackout di due mesi, Sergio(2° al traguardo) è stato comunque nuovamentedaldiMax. A Spa-Francorchamps la Red Bull è tornata a fare doppietta (l’uno-due mancava da Miami), ma in realtà il Gran Premio del Belgio 2023 si è rivelato un assolo impressionante dadel leader del Mondiale. Partito sesto per la penalità di 5 posizioni in griglia causa sostituzione del cambio, il figlio di Jos è balzato subito in quarta posizione sfruttando il crash in curva 1 tra Oscar Piastri e Carlos Sainz, per poi superare nel corso del primo stint su gomma soft anche la Mercedes di Lewis Hamilton e la Ferrari di Charles Leclerc. Checo è stato in grado di resistere con un bel ritmo fino ...

AGI -ha vinto il Gran Premio del Belgio davanti al compagno della Red Bull, Sergio Perez. Buon terzo posto per la Ferrari di Charles Leclerc, che era partita in pole, mentre la rossa di ...SPA - Elementare,e la Red Bull sbaragliano ancora la volta la F1, è il 13° successo consecutivo per l'azienda di Milton Keynes e l'8° della stagione per il pilota olandese, che durante la corsa si ...🔊 Ascolta l'articolo Ancora dominio die della Red Bull nel Gp del Belgio che chiude la prima parte della stagione in dominio totale E' ancora vittoria pere la sua Red Bull nel Gran Premio del Belgio. Al ...

F1 GP Belgio, per Verstappen ottava vittoria di fila. Terza la Ferrari di Leclerc, ritirato Sainz La Gazzetta dello Sport

E quello è un punto in cui è meglio che... non succeda nula. Mi è andata bene". Racconta così Max Verstappen l'ennesima cavalcata trionfale della sua stagione. Rimonta dalla terza fila al via, poi ...F1 risultati GP Belgio - Dopo il dominio messo in mostra nella Sprint di ieri pomeriggio, Max Verstappen si è confermato sul gradino più alto del podio anche nel Gran Premio del Belgio, 13° appuntamen ...