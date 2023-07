F1 | Lewis Hamilton | “Il giro veloce? L’unica cosa che posso fare Per Max e Red Bull è tutto troppo facile”

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Quarto posto a Budapest e quarto posto anche a Spa-Francorchamps. Si chiude con due podi sfiorati la prima parte di stagione per. Il sette volte campione del mondo ha concluso alle spalle di Charles Leclerc il suo Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Un risultato che non può soddisil “Re Nero” che, partendo dalla terza casella della griglia, confidava di salire sul podio grazie ad una Mercedes che, solitamente, sfrutta nel migliore dei modi il suo passo gara. Unica vera soddisfazione della domenica delle Ardenne per il pilota inglese? Aver messo a segno ilpiùin gara proprio sotto la bandiera a scacchi. Al termine della domenica di Spa, il nativo di Stevenage ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Credo ...