SPA - FRANCORCHAMPS - "Riguardando l'episodio, a me è sembrato undi gara , ma evidentemente lo hanno valutato in maniera diversa" . Così Lewis, ai microfoni di Sky Sport , commentando la penalità di 5" ricevuta nel corso della Sprint del Gran ......contro gli assalti di Lewis. Ritiro invece per Carlos Sainz , come vedremo a breve nella nostra breve rassegna di commenti e reazioni sul GP dal mondo social. Il dibattito sull'...'Riguardando quanto è avvenuto in pista, a me sembra undi gara ma loro evidentemente l'hanno valutato in un modo diverso, - ha storto il naso, ben abituato ad un tempo e a degli ...

F1, Hamilton e l'incidente con Perez a Spa: "Semplice incidente di gara" Corriere dello Sport

I social commentano il GP del Belgio: tengono banco i sospetti sulla Red Bull del vincitore e campione F1 Verstappen, e l'incidente tra Sainz e Piastri ...Non solo cinque secondi di penalizzazione che gli sono costate tre posizioni nella Sprint Race del GP del Belgio: l’azzardata manovra di ...