(Di domenica 30 luglio 2023) Dopo la pausa estiva, si torna in pista per il tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello con il Gran Premio dia Zandvoort: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming di questa gara che è quella di casa per il leader incontrastato del Mondiale, Max Verstappen, e che prevedelievemente diversi rispetto al consueto, pur tornando al weekend canonico rispetto a quello stravolto a Spa per la sprint. Scopriamo allora il palinsesto nel dettaglio. Venerdì 25 agosto alle ore 12.30 si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 16 ecco le prove libere 2. Sabato 26 agosto alle ore 11.30 inizieranno le prove libere 3 e le qualifiche si terranno invece alle ore 15, mentre la gara non cambia ...

F1, GP Olanda 2023: programma, date, orari e diretta tv SPORTFACE.IT

