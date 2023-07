F1 Gp Belgio 2023 | Verstappen trionfa e Leclerc terzo con Ferrari

Max Verstappen ha dunque vinto il Gp deldi Formula 1 davanti al compagno di squadra Sergio Perez e alla Ferrari di Charles Leclerc. L'olandese, scattato dal sesto posto dopo la penalità ...I risultati del GP del>>Un sorriso prima delle vacanze. Charles Leclerc e la Ferrari hanno chiuso sul podio il GP del, il terzo di unavaro di soddisfazioni. Un sorriso comunque è arrivato a Spa, ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Guarda anche GPGP: gli highlights della gara di ...

F1, GP Belgio 2023: Verstappen vince la Sprint Race a Spa, Sainz 4° e Leclerc 5° Sky Sport

Partire dalla sesta posizione è stato l'ultimo dei problemi di Max Verstappen, che in poco tempo è tornato ai vertici e ha costruito un vantaggio che ha fatt ...Nel tredicesimo round del mondiale di Formula 1 non cambia la storia: il campione olandese vince in scioltezza davanti al compagno della Red Bull Sergio Perez ed a Leclerc. Ritiro per Sainz.