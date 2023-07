F1 GP Belgio 2023 | risultati e ordine di arrivo | Verstappen vince anche a Spa | terzo Leclerc

Leggi su sportface

(Di domenica 30 luglio 2023) L’die idel Gran Premio deldi Formula 1 sulla pista di Spa-Francorchamps, in cui il due volte campione del mondo Max, a bordo della sua Red Bull, conquista la sua ottava vittoria consecutiva. Sul podio insieme all’olandese il compagno di squadra Sergio Perez e il pilota della Ferrari Charles; out l’altra Rossa di Carlos Sainz. Si ferma ai piedi del podio la Mercedes di Lewis Hamilton, che precede l’Aston Martin di Fernando Alonso, George Russell e la McLaren di Lando Norris. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA Avvio di gara molto caotico, con un contatto al via che penalizza Oscar Piastri, costretto al ritiro, e Carlos Sainz, che si ritrova la monoposta danneggiata e, di conseguenza, la corsa compromessa. Lo spagnolo, ...