F1 Gp Belgio 2023 | oggi la gara | orari | dove vederla in tv

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 30 luglio 2023) In pole la Ferrari con Charles Leclerc, Verstappen retrocesso in sesta posizione La Formula 1torna in pista, dopo la Sprint race di ieri va in scena30 luglio il Gp del. Si tratta dell’ultimaprima della pausa estiva del campionato targato Red Bull. In pole c’è la Ferrari di Charles Leclerc, mentre l’olandese Max Verstappen è stato retrocesso in sesta posizione per penalità dopo la sostituzione del cambio nelle qualifiche di venerdì scorso. Lainizierà alle 15.00. Il Gp delsarà trasmesso in diretta tv su Sky (canali 201, 207, 213) e in streaming su SkyGo e Now.trasmessa in chiaro, ma in differita, anche da Tv8 a partire dalle 17.50. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.