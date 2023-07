F1 GP Belgio 2023 | Leclerc | “Weekend piuttosto positivo | ma non dobbiamo adagiarci”

(Di domenica 30 luglio 2023) Il pilota della Ferrari, Charles, dopo aver conquistato il terzo posto nel Gran Premio deldi Formula 1, ha commentato la prestazione della sua monoposto: “È stato unper noi della Ferrari, soprattutto in termini di passo, mi dispiace però per Sainz. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, comunque. Verso fine gara mi hanno detto di tenere sotto controllo il carburante e questo mi ha frenato un po’: peccato perché, ripeto, il passo gara era buono. Andare in vacanza col podio è un buon segnale. Noncontinuare a lavorare. Ancora bisogna migliorare e comprendere bene alcune cose”. SportFace.

Max Verstappen ha dunque vinto il Gp deldi Formula 1 davanti al compagno di squadra Sergio Perez e alla Ferrari di Charles Leclerc. L'olandese, scattato dal sesto posto dopo la penalità ...I risultati del GP del>>...che in curva - 1 c'è sempre un po' di caos - le parole di Max Verstappen dopo il successo in,... 30 luglio

Partire dalla sesta posizione è stato l'ultimo dei problemi di Max Verstappen, che in poco tempo è tornato ai vertici e ha costruito un vantaggio che ha fatt ...Nel tredicesimo round del mondiale di Formula 1 non cambia la storia: il campione olandese vince in scioltezza davanti al compagno della Red Bull Sergio Perez ed a Leclerc. Ritiro per Sainz.