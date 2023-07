F1 | GP Belgio 2023 La gara delle grandi occasioni? Il meteo schizofrenico concederà una chance a chiunque!

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) C’è una Ferrari in pole position nel Gran Premio delche prenderà il via questo pomeriggio. La casella di partenza privilegiata sarà occupata dalla Rossa di Charles Leclerc, autore del secondo tempo nelle qualifiche di venerdì, ma avanzato di un gradino in virtù dell’arretramento di Max Verstappen per aver montato un nuovo cambio. Il Cannibale scatterà dalla sesta piazza, ma resta il favorito indiscusso per il successo finale. D’altronde, lo scorso anno trionfò pur cominciando dal 14° posto e, per di più, senza essere dotato di una Red Bull così dominante come quella del. Sorpassare, a Spa-Francorchamps, non è un problema sull’asciutto grazie al lungo rettilineo del Kemmel, figuriamoci cosa può accadere sul bagnato. Nonostante sia fine luglio, si gareggerà in un contesto tutto da scoprire. Non dovrebbe mancare la pioggia. Inoltre si ...