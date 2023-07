F1 GP Belgio 2023 | Alonso | “Buon ritmo | risultato che fa morale per la squadra”

(Di domenica 30 luglio 2023) Dopo il quinto posto conquistato nel Gran Premio deldi Formula 1, il pilota dell’Aston Martin, Fernando, ha rilasciato delle dichiarazioni ai media spagnoli: “Mi sentivo più competitivo rispetto alle gare precedenti. Non è stato un weekend facile. Entrare neldelle qualifiche sul bagnato, cambi di pista, nessuna esperienza sull’asciutto. Sono stato fortunato all’inizio, ho guadagnato posizioni prima dell’Eau Rouge essendo sul lato destro. Temevo di arretrare per mancanza di, ma è andata bene per noi, oggi avevamo molto. La macchina era veloce, siamo arrivati ??davanti a una Mercedes e una McLaren ed eravamo lì, questa è unaa notizia, ha unsapore prima della pausa estiva”. “Dobbiamo migliorare, non ci ...

Roma, 30 lug. Al via ho cercato di stare lontano dai guai, ben sapendo che in curva - 1 ce' sempre un po di caos le parole di Max Verstappen dopo il successo in, 45esimo in carriera Allinizio ho fatto fatica a superare per via del treno DRS, ma una volta creatasi loccasione ho fatto valere la velocita' della macchina e il nostro passo era decisamente ...Roma, 30 lug. Charles Leclerc ha conquistato un buon terzo posto nel GP del, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Spa. Il monegasco, scattato dalla pole position, non ha potuto nulla contro lo strapotere delle Red Bull di Max Verstappen e Sergio ...... ma forse la migliore presentazione di se stesso sono i numeri, incredibili: passando per primo il traguardo, centra il successo numero 45 della carriera, il terzo consecutivo in, ma ...

Formula 1, GP Belgio 2023: diretta live da Spa Sky Sport

È una Ferrari a doppio volto quella che esce dal Gran Premio del Belgio, Leclerc esulta per il terzo posto, mentre Sainz accusa Piastri per il dnf ...Aggiorna la pagina seguendo le istruzioni o facendo clic sul pulsante "Aggiorna" o "Ricarica" del browser. Dopo il podio colto da Charles Leclerc con la sua Ferrari SF23 nel Gran Premio del Belgio, ...