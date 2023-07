F1 | Frederic Vasseur | “Buon weekend | non eravamo dei falliti | ora non siamo campioni del mondo”

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) La Ferrari archivia il GP del Belgio 2023 con un bilancio in chiaroscuro. Charles Leclerc ha infatti conquistato unterzo posto sul circuito di Spa, ma Carlos Sainz si è dovuto ritirare a metà gara in seguito a un contatto avuto in partenza. Il monegasco è riuscito a salire sul podio dopo qualche fine settimana con delle difficoltà, mentre lo spagnolo ha pagato a caro prezzo l’incidente con Oscar Piastri. L’auspicio è che la Scuderia di Maranello sia sulla strada giusta, ma al momento il distacco con la Red Bull è sempre consistente. Il team principalha analizzato la situazione ai microfoni di Sky: “Nel complesso credo che sia unperché abbiamo avuto unpasso in ogni situazione, bagnato, asciutto, giro veloce. Dal punto di vista dei piloti è ...