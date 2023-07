F1 | dominio Red Bull anche in Belgio Verstappen trionfa davanti a Perez | Ferrari sul podio con Leclerc

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Non ce n’è per nessuno. Maxcompleta un weekend perfetto a Spa-Francorchamps e vinceil Gran Premio del2023, dodicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Una gara dominata dal fenomeno neerlandese, che ha recuperato senza grandi difficoltà dalla terza fila (per la penalità di 5 posizioni causa sostituzione del cambio) dimostrando un passo nettamente superiore alla concorrenza e al compagno di squadra Sergio. 45° successo in carriera, 10° dell’anno e 8° consecutivo (a -1 dal record di Sebastian Vettel nel 2013) per il due volte campione iridato, che regala inoltre al Drink Team la tredicesima affermazione di seguito contandoAbu Dhabi 2022. Doppietta Redcompletata da Checo, finalmente al livello richiesto dalla squadra di Milton ...