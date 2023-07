Estate 2023 | dal mare alla montagna | ecco dove vanno in vacanza i vip italiani

Leggi su amica

(Di domenica 30 luglio 2023) Regione che visiti, vip che trovi. L’è ormai ufficialmente iniziata e anche per i personaggi del mondo dello spettacolo è tempo di. Relax e riposo sono le parole d’ordine per ricaricare le pile prima di tornare sotto i riflettori. Al, ino sul lago: ogni star ha la sua meta del cuore. E spesso è proprio in Italia. Tanti vip, infatti, hanno deciso di trascorrere le vacanze estive in location del Belpaese. C’è chi lo fa per ragioni affettive, tornando nei luoghi d’origine, e chi invece semplicemente perché non sa resistere alle bellezze italiane.dunqueavvistare i vip di casa ...