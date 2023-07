Esodo estivo | Anas | 140mila transiti in direzione sud sull' A2 Autostrada del Mediterraneo - Traffico intenso | ma senza particolari disagi

Verso le località di mare I maggiori flussi di traffico si sono registrati, in direzione sud, lungo le principali direttrici verso le località di villeggiatura ovvero le dorsali adriatica, tirrenica e ...Il fine settimana del primo, contrassegnato dal bollino rosso, è stato caratterizzato dagli spostamenti di breve, media e lunga percorrenza, con circolazione sostenuta in direzione ...Traffico intenso ma senza particolari disagi sugli oltre 32 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas società del Polo Infrastrutture Gruppo FS Italiane. Il fine settimana, ...

Esodo estivo, incrementata la vigilanza su strade e autostrade PadovaOggi

In uno dei primi giorni di esodo per le vacanze estive, i disagi fermano la linea dell'Alta Velocità tra Firenze e Roma. Nel pomeriggio di domenica 30 luglio i volontari ...In uno dei primi giorni di esodo per le vacanze estive, i disagi fermano la linea dell'Alta Velocità tra Firenze e Roma. Nel pomeriggio di domenica 30 luglio i volontari della Protezione civile di ...