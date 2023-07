Escursionista finisce sul letto di un fiume

(Di domenica 30 luglio 2023) Una squadra dei Vigili del Fuoco di Bibbiena e l’ elicottero Drago di Arezzo sono intervenuti a Corezzo,nel comune di Chiusi della Verna per soccorre un uomo, che partecipando ad una comitiva di escursionisti, è caduto lungo un sentiero finendo suldi un. L’uomo infortunatosi è stato raggiunto dal personale vigile del fuoco e dai soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure. Vista la zona impervia è stato attivato l’elicottero Drago di Arezzo che ha recuperato il ferito e lo ha trasportato all’ospedale di Arezzo L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

