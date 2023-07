Empoli | Zanetti | «Vogliamo essere al top per l’inizio della Serie A»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 luglio 2023) Paolo, allenatore dell’, ha parlato in vistaprossima stagione del club toscano. I dettagli Paolo, allenatore dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club. PAROLE – «Il nostro obiettivo è presentarci col Verona a posto dal punto di vista fisico, fermo restando il fatto che arriveranno altri giocatori. I nuovi stanno mettendo dentro benzina, servirà tempo ma ho visto passi avanti importanti. Ritiro? E’ stato importante, abbiamo lavorato tanto in un clima più favorevole rispetto ad. Ci servirà per mettere benzina ma anche per creare un gruppo granitico che dovrà superare molte difficoltà in un campionato ancora più difficile rispetto all’anno passato».