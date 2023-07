Emergenza bocconi avvelenati | In Italia una strage silenziosa di animali

(Di domenica 30 luglio 2023): nasce Assofido-Codacons, ora i cittadini possono finalmente segnalare e denunciare chi uccide, maltratta o abbandona– ma anche chiodi, puntine e altri strumenti di tortura – sempre più diffusi: èdi, con un incremento esponenziale degli avvelenamenti da cani (nel 2022 +30% rispetto allo stesso periodo del 2021, con oltre 46mila cani). Una prassi medievale che però incontinua a essere messa in atto, specie in caso di controversie e/o conflitti tra privati. Per questo nasce “Assofido-Codacons”, una nuova associazione aderente al Codacons che si occuperà esclusivamente della difesa degli, anche dal punto di vista legale. Oltre ...

...studio - ricerca alla SDASchool of management dell'Università commerciale Luigidi ...ulteriori risorse per recuperare le attese delle prestazioni sospese durante l'epidemica. ...... 'la prevenzione e la fondamentale importanza dei defibrillatori nell'diventano un fatto ... Corso Eroi di Sapri 122; Via delle Nazioni incrocio con Via. La mappa completa dei ...- Milano: evento di Lendlease con"Build to Rent 4 Sustainable Real Estate". Ore 10,30. ... Paola Rubini, su direttiva Ue lotta corruzione (Politiche Ue) 14,00 Mozioni suabitativa, ...

Emergenza bocconi avvelenati: in Italia è strage silenziosa di animali Agenpress

Stampa Bocconi avvelenati – ma anche chiodi, puntine e altri strumenti di tortura – sempre più diffusi: è strage di animali, con un incremento esponenziale degli avvelenamenti da cani (nel 2022 +30% r ...Esche pericolose e «polpette chiodate» sono di nuovo segnalate in diversi parchi cittadini. Suppo: «Risponderemo con più vigilanza, una cartellonistica e Myrtille, il cane antiveleno» ...