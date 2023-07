Effetto Tremaglia su Sanchez | clamoroso in Spagna | cosa sta accadendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Laappesa al voto all'estero. In Italia furono le elezioni del 2006 in cui il centro-destra al Senato prese 155 seggi contro 154 del centro-sinistra che però passò in vantaggio con 158 contro 156 grazie alla Circoscrizione Esteri: ironicamente, istituita proprio per la battaglia indefessa di un esponente del centro-destra come Mirko. Su 2.327.388 iscritti al Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (Cera), hanno votato solo 233.688: appena lo 10,04%. Ma potrebbero determinare fino a 9 seggi, e già ne hanno fatto passare uno dai popolari ai socialisti nella provincia di Madrid, per cui da 136 contro 122 si è andati a 137 contro 121. Ma a questo punto diventa ancora più importante il ruolo del Partito Nazionalista Basco (Pnv) e di Junts di Carles Puigdemont. Sánchez, in particolare, avrebbe bisogno di tutti i voti non ...